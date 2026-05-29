به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی بویین میاندشت گفت:ماموران انتظامی مستقر در ایست بازرسی شهید سالاری به خودرو نیسان که از لرستان به سمت اصفهان در حرکت بود مشکوک شدند و در بررسی بار نیسان ۳تن گرز خشخاش کشف شد.

سرهنگ احمدسپه وند افزود:درعملیاتی دیگری ماموران از یک دستگاه خودرو پراید ۱۰کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در داخل کاپوت خودرو جاسازی شده بود کشف وضبط کردند.

وی اضافه کرد:در این راستا خودرو نیسان وپراید توقیف ورانندگان هردو خودرو دستگیر و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.