به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر کل جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به اینکه از هفته آینده برداشت گندم در شهرستان جاجرم آغاز می شود ، گفت: از ۲۸۰ هزار تن برداشت گندم پیش بینی شده در استان میزان ۱۸۰ هزار تن به‌عنوان مازاد بر نیاز کشاورزان وارد چرخه خرید تضمینی خواهد شد.

محمود آبادی افزود: با پیش‌بینی ۳۲ مرکز خرید با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن و پراکندگی جغرافیایی مناسب در سراسر استان، زیرساخت‌های لازم برای خرید گندم فراهم شده است.

وی گفت: مراکز خرید گندم از ۱۵ خرداد ماه آمادگی کامل پذیرش محصول را دارند.

محمود آبادی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام شده انبار‌های اداره کل غله و تعاون روستایی استان مورد پایش و برسی قرار گرفته و بر اساس پراکندگی منطقه‌ای، سطح زیر کشت و پیش بینی برداشت، انبار‌ها تقسیم و مجهز شده است.

وی افزود: امسال ۱۸۲ کمباین بومی و ۴۰۰ دستگاه کمباین مهاجر از استان‌های فارس گلستان و خراسان رضوی، برداشت گندم در استان را به عهده دارند.

امسال میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته افزایش سه برابری داشته است.