به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: مشاغل خانگی از ظرفیت‌های مهم اشتغال و تولید در کشور است و نقش مهمی در حفظ هنرهای بومی و رونق اقتصاد و درآمد خانواده‌ها دارد.

جلیلیان نسب در ادامه مشاغل خانگی را نقطه تلاقی اقتصاد پایدار خانوادگی و توسعه اجتماعی دانست و با اشاره به برگزاری این نمایشگاه ، حمایت از مشاغل خانگی را از برنامه‌های مهم توسعه‌ای استان کرمانشاه معرفی کرد.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر مشاغل خانگی به دلیل ماهیت خانوادگی و خانواده‌محور بودن بستری مناسب برای اشتغال‌زایی و تقویت جایگاه اقتصادی افراد به‌خصوص زنان را فراهم کرده است گفت: امیدواریم با افتتاح نخستین نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه محصولات و خدمات خانگی ایجاد شود.