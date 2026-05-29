به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین شب تقدیر از امدادگران کشور که به قدردانی از خدمات نیرو‌های سازمان آتش‌نشان در جنگ تحمیلی سوم اختصاص داشت، شامگاه پنجشنبه (هفتم خردادماه) با حضور سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما، مرضیه برومند، منوچهر شاهسواری، علی رویین تن، امین زندگانی، علی مردانه، فرزین محدث، وحید آقاپور و جمعی از مسئولان و هنرمندان در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

اجرای این برنامه را عاطفه رضوی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون برعهده داشت، وی طی سخنانی ضمن خوشامدگویی به نیرو‌های آتش‌نشان و خانواده‌های آنان اظهارداشت: طی جنگ هر بار که فیلمی از امداد و نجات و خدمات نیرو‌های آتش‌نشان پخش می‌شد، غیر از اینکه گریه می‌کردم، مدام قربان‌صدقه تمام کسانی می‌رفتم که به انسان‌هایی که زیر آوار گرفتار شدند، کمک می‌کردند.

در ادامه حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران با قدردانی از خدمات امدادگران آتش‌نشانی، اورژانس و هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم اظهارداشت: در دوره این جنگ وحشتناک و بی‌رحمانه‌ای که توسط آمریکا و اسرائیل علیه کشور ما آغاز شد و صحنه‌های فجیعی را پدید آورد و تعداد زیادی از هموطنانمان را به شهادت رساند و تعداد زیادی را بی‌خانمان کرد و به آنان آسیب وارد کرد، سه نهاد صنفی هنری؛ خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر فکر کردیم که برای حال خوب مردم چه کاری می‌توانیم انجام بدهیم؛ به خصوص اکنون که کمی از آن روز‌ها فاصله گرفته‌ایم.

وی گفت: با همکاری این سه نهاد صنفی، در روز‌های پایانی جنگ، برای هموطنانی که خانه‌هایشان آسیب دیده بود و در هتل‌ها مستقر بودند، برنامه‌های فرهنگی و هنری را برای افزایش تاب‌آوری و تقویت روحیه آنان در هتل‌ها برگزار کنیم. سپس تصمیم گرفتیم برنامه‌ای را در قالب کنسرت موسیقی در حوزه مسئولیت اجتماعی برای قدردانی از سه نهاد عزیز و جان بر کف؛ آتش‌نشانی، اورژانس و هلال‌احمر؛ عزیزانی که در صف اول خدمت‌رسانی بودند، جان خودشان را بر کف دست گذاشته بودند و با همه وجودشان صحنه‌های درخشان را خلق کرده و رکورد‌های جاودانه در کوتاه کردن زمان خدمت‌گذاری ثبت کردند، برگزار کنیم.

نوربخش افزود: بار دیگر از نیرو‌های آتش‌نشانی، اورژانس و هلال‌احمر و خانواده‌های آنان که پشتیبان و پشتوانه این عزیزان بوده‌اند و هستند، قدردانی می‌کنم. همچنین از آقای محسن شریفیان هنرمند عزیز و گروهش که ششم خرداد، شبی زیبا خلق کردند و امشب هم با بهترین کیفیت آن را تکرار خواهند کرد، تشکر می‌کنم.

در این بخش برنامه، گروه موسیقی «لیان بوشهر» به سرپرستی محسن شریفیان به روی صحنه رفت و قطعاتی را برای قدردانی از خدمات نیرو‌های سازمان آتش‌نشانی در جنگ تحمیلی سوم اجرا کرد.

شریفیان قبل از آغاز این کنسرت خطاب به آتش‌نشان‌ها اظهارداشت: امشب بسیار خوشحالم که برای قشر آتش‌نشان برنامه برگزار می‌کنیم. شما جزو محبوب‌ترین امدادرسان‌های نه تنها ایران بلکه سراسر دنیا هستید. هیچ وقت مردم شما را فراموش نمی‌کنند، از فداکاری‌های شما در پلاسکو گرفته تا وقایع دی ماه که همه شاهدش بودیم، خیلی از شما ممنونیم.

وی گفت: امیدوارم همان‌طور که شما تلاش می‌کنید جان انسان‌ها را نجات بدهید، ما هم امشب موفق شویم شما را شاد کنیم.

این نوازنده ساز نی‌انبان، خواننده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران ضمن توضیح درباره قدمت و شناسنامه آثار انتخاب شده برنامه، همراه با تعدادی دیگر از نوازندگان موسیقی نواحی آذربایجان (مراد اسدالهی نوازنده قارمون، رضا اسدالهی نوازنده کوبه‌ای)، کردستان و خوزستان قطعاتی را به صورت مشترک اجرا کرد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

شریفیان در بخش پایانی کنسرت که به اجرای یک قطعه کُردی اختصاص داشت، از مخاطبان درخواست کرد که به احترام اقوام ایرانی، شهدای جنگ و امدادگران حوزه‌های مختلف ایستاده و گروه را همراهی کنند.

در این بخش با حضور سیدضیاء هاشمی، مهدی امین‌پور، مرضیه برومند، حمیدرضا نوربخش، فاطمه محمدی، از نیرو‌های سازمان آتش‌نشانی؛ مهدی نظری، مسعود جوادنیا، مجید صائمیان، مجید نیکبخت، حمیدرضا کشاورز، حسین برزگر، محمدحسن توتونچی، مرتضی شهسواری، محمد مهرآذر، علیرضا تقوی زاده، مهدی دلنواز، مجید کریمی، مهدی بابایی، ابوالفضل جانگلی، حجت ابراهیمی، مسعود مزین زاده، علی مقدم و حجت الله قاسمی تجلیل شد.

عاطفه رضوی در این بخش گفت: در میان اسامی تجلیل شدگان، نامی از بانوان آتش‌نشان نبود، از آنان یاد می‌کنیم و تشکر می‌کنیم، فعالیت در کار‌هایی مانند آتش‌نشانی جزو کار‌های بزرگوارانه است، از نیرو‌های آتش‌نشان بابت روز‌های سختی که برای ما راحت ترشان کردند، قدردانی می‌کنیم.

علی رویین تن نویسنده و کارگردان نیز در این آیین گفت: ما در این جنگ، آتشی بر دلمان نشست که هیچ آتش‌نشانی نمی‌تواند خاموشش کند، اما با فرهنگ ایرانی یاد گرفته‌ایم که سوگواری‌ها و ناراحتی‌هایمان را با حماسه و سرود، جبران کنیم.

وی افزود: در این روز‌ها یک اتفاق مهم هم افتاد؛ سه خانه؛ سینما، موسیقی و تئاتر باهم همکاری کردند، کنار مردم ایستادند و از یک خانه واحد که ایران است، دفاع کردند.

رویین تن بیان کرد: به نمایندگی از هنرمندان ایران و مردم ایران، بابت تلاش‌ها و برنامه‌هایی که این سه خانه در این مدت انجام دادند و تقدیر آنها از امدادگران صمیمانه تشکر می‌کنم و افتخار می‌کنم که عضو دو خانه هستم و به خانه دیگر هم ارادت دارم. مردم ما لایق تشویق، سرحالی و شادی هستند.

مراسم قدردانی از امدادگران کشور توسط خانه‌های سینما، موسیقی و تئاتر با اجرای کنسرت گروه موسیقی «لیان بوشهر» به سرپرستی محسن شریفیان و حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی سه شب در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و در این برنامه از امدادگرانی که در صفوف مقدم دفاع حماسی از هموطنان و ایران حضور داشتند، تقدیر می‌شود.

شب نخست تقدیر از امدادگران کشور با حضور علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، حسین پاکدل، عاطفه رضوی، کمال تبریزی و جمعی از مسئولان و هنرمندان و قدردانی از خدمات نیرو‌های هلال احمر ششم خردادماه برگزار شد و مراسم تقدیر از امدادگران سازمان اورژانس جمعه (هشتم خردادماه) برگزار می‌شود.