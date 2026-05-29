پخش زنده
امروز: -
اولین همایش ادبی نخستین شاعرتعزیه سرای ایران(سلیمان صباحی بیدگی) درآران وبیدگل برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیرهمایش ادبی مولاناسلیمان صباحی بیدگلی گفت:حاج سلیمان صباحی بیدگلی فرزند ملا عبدالهادی، از شاعران مشهور قرن دوازدهم هجری قمری است که این ادیب در تمام قالبها شعر سروده است ولی بیشتر شهرتش به خاطر مرثیهسرایی و مادهتاریخهای ممتاز است و در این زمینه استاد بینظیری بود.
عبدالرحیم مفیدی افزود:ملا سلیمان صباحی بیدگلی، هاتف اصفهانی، شعله اصفهانی و عاشق اصفهانی دورهی بازگشت ادبی را در ابیات فارسی پایهگذاری کردند که ترکیببند (در ۱۴ بند) مشهوری دارد که در جواب مرثیهسرای معروف ایرانی، مولانا محتشم کاشانی در رثای امام حسین (ع) است؛ به گفته علاقهمندان به ادبیات و شعر فارسی شعر صباحی که از شاگردان محتشم است از لحاظ فنی و ادبی قویتر از شعر محتشم کاشانی است و از این رو به حاج سلیمان لقب محتشم ثانی دادهاند.
وی بیان کرد:صباحی بیدگلی از شاعرانی است که به دلیل ارادتی که به ائمهی اطهار به خصوص امام حسین (ع) داشت شعرهای آئینی زیبایی سروده است که در واقع ایشان را میتوان بهعنوان یکی از بنیادهای اساسی برای شعر آیینی نام برد چرا که بیش از دو سوم آثار او را شعرهای آیینی تشکیل میدهد و هر کدام از این شعرها نیز در نوع خود بیانگر مطالب در موضوعات مختلفی هستند که عمدتا به امام حسین (ع) و واقعهی کربلا پرداخته است
مفیدی گفت:ازدیگر ویژگیهای این همایش پیوندبین شعروصنعت فرش ماشینی به عنوان آران وبیدگل قطب بین المللی این صنعت،بودکه می توان به عنوان اولین همایش پیوندادبی وصنعتی درکشور نام برد.