تشدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، روند شتابان رشد گردشگری در کشور‌های عربی را متوقف کرده و مهم‌ترین قطب‌های گردشگری و هوانوردی منطقه، از دبی و ابوظبی تا دوحه، اکنون با کاهش محسوس ورود گردشگران، لغو گسترده پروازها، افت شدید اشغال هتل‌ها و بحران بازسازی اعتماد جهانی مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ صنعت گردشگری خاورمیانه که طی سال‌های پساکرونا به یکی از سریع‌ترین بازار‌های در حال رشد جهان تبدیل شده بود، با آغاز درگیری‌ها و تشدید ناامنی‌های منطقه‌ای، وارد مرحله‌ای از رکود و بی‌ثباتی شده است؛ وضعیتی که نه‌تنها مقاصد درگیر بحران، بلکه حتی شهر‌های لوکس و امن حاشیه خلیج‌فارس را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش منتشرشده در مجله «فوربس»، دبی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از پربازدیدترین شهر‌های جهان شناخته می‌شد و در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۰ میلیون گردشگر بین‌المللی جذب کرده بود، اکنون با کاهش محسوس تقاضای سفر و افت فعالیت‌های گردشگری روبه‌رو شده است.

این گزارش حاکی است که در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، بخشی از مراکز تجاری و فروشگاه‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، بسیاری از رستوران‌ها با حداقل ظرفیت نیرو‌های انسانی اداره می‌شوند و شماری از کارکنان صنعت گردشگری و هتلداری نیز به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌اند.

همزمان، اختلال گسترده در شبکه حمل‌ونقل هوایی منطقه، یکی دیگر از تبعات مستقیم بحران اخیر عنوان شده است. لغو هزاران پرواز برنامه‌ریزی‌شده و اختلال در عملکرد برخی از مهم‌ترین هاب‌های هوایی جهان، زنجیره گردشگری و سفر در منطقه را با فشار جدی مواجه کرده است.

طبق این گزارش، ضریب اشغال هتل‌های دبی در مقاطعی به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد میزان معمول کاهش یافته؛ وضعیتی که فعالان صنعت گردشگری آن را یادآور دشوارترین روز‌های همه‌گیری کرونا ارزیابی می‌کنند.

در همین حال، نتایج نظرسنجی موسسه «YouGov» نیز نشان می‌دهد تمایل گردشگران بریتانیایی برای سفر به مقاصدی، چون دبی کاهش یافته و نگرانی‌های امنیتی، به یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم‌گیری مسافران تبدیل شده است.

روزنامه اقتصادی «بیزینس تایمز» سنگاپور نیز در تحلیلی درباره پیامد‌های جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از وارد آمدن ضربه‌ای کم‌سابقه به صنعت گردشگری، هوانوردی و مدل اقتصادی امارات خبر داده و نوشته است که تعطیلی‌های مکرر فرودگاه بین‌المللی دبی، لغو بیش از ۳۰ هزار پرواز و اختلال در جریان ورود گردشگران و سرمایه‌گذاران، مهم‌ترین قطب گردشگری و تجارت خلیج‌فارس را با بحرانی عمیق در بازسازی «اعتماد ازدست‌رفته» مواجه کرده است.

این روزنامه همچنین با اشاره به خسارات گسترده واردشده به زیرساخت‌های امارات، برآورد اولیه این خسارات را حدود ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده و افزوده است که کاهش روزانه حدود ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت، تنها بخشی از پیامد‌های بحران به شمار می‌رود؛ چراکه فشار اصلی متوجه اقتصاد خدمات‌محور امارات، به‌ویژه صنعت گردشگری، هوانوردی و تجارت بین‌المللی بوده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند مهم‌ترین چالش پیش‌روی کشور‌های منطقه، صرفاً بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی نیست، بلکه احیای اعتماد شرکت‌های بین‌المللی، خطوط هوایی، سرمایه‌گذاران و گردشگران جهانی خواهد بود؛ سرمایه‌ای ناملموس که بازسازی آن به‌مراتب دشوارتر و زمان‌برتر از ترمیم فرودگاه‌ها، بنادر و تاسیسات آسیب‌دیده ارزیابی می‌شود.

در همین چارچوب، موسسه «Oxford Economics» هشدار داده است که در صورت تداوم بحران خاورمیانه برای بیش از یک تا دو ماه، منطقه ممکن است در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۸ میلیون گردشگر بین‌المللی را از دست بدهد؛ رقمی معادل کاهش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته که می‌تواند سالانه حدود ۵۶ میلیارد دلار زیان مستقیم به صنعت گردشگری خاورمیانه وارد کند