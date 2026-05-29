صلح و سازش ۱۰ پرونده قضایی به احترام رهبر شهید در بروجرد
روابط عمومی دادگستری لرستان اعلام کرد: با تلاش کارکنان شعبه ۱۱ شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد استان لرستان، ۱۰ پرونده قضایی با موضوعات مختلف کیفری و حقوقی، مختومه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
روابط عمومی دادگستری لرستان اعلام کرد: در اقدامی خداپسندانه و در راستای ترویج فرهنگ گذشت و عدالت ترمیمی، کارکنان شعبه ۱۱ شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد موفق شدند ۱۰ فقره پرونده قضایی را با برقراری صلح و سازش میان طرفین، مختومه کنند.
این پروندهها که شامل موضوعات متنوعی از جمله سه مورد ضرب و جرح، تهدید، تخریب، سرقت، درگیریهای خانوادگی، تحصیل مال نامشروع و ... بود، با میانجیگری اعضای این شورا به سرانجام رسید.
شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد اعلام کرد: این اقدام در راه رضای خداوند متعال و به احترام مقام والای شهید ماه رمضان، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره) صورت گرفته است. همچنین این سازش در راستای تحقق اهداف راهبردی قوه قضاییه مبنی بر گسترش فرهنگ صلح و سازش و ارتقای عدالت اجتماعی انجام شد که علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی، موجبات رضایت مراجعان را نیز فراهم آورده است.
این دستاورد، گامی دیگر در مسیر کاهش تنشهای اجتماعی و تقویت پیوندهای اخلاقی در جامعه با بهرهگیری از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف محسوب میشود.