به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر کل بهزیستی فارس از غربالگری ۱۶۰ هزار کودک ۳ تا ۶ ساله در طرح ملی پیشگیری از تنبلی چشم خبر داد و از خانواده‌ها خواست برای اطمینان از سلامت بینایی فرزندانشان به ۱۸۰ پایگاه ثابت و سیار مراجعه کنند.

حمید گودرزی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام اختلالات بینایی گفت: حفظ سلامت چشم در دوران کودکی نقش مهمی در رشد طبیعی و کیفیت زندگی آینده دارد و بسیاری از مشکلات چشمی در صورت شناسایی به‌موقع، قابل درمان هستند.

وی تنبلی چشم را یکی از شایع‌ترین علل کاهش بینایی در دهه اول زندگی دانست و افزود: طرح کشوری پیشگیری از تنبلی چشم هم‌اکنون با استفاده از چارت E و دستگاه‌های پیشرفته غربالگری عیوب انکساری در تمامی شهرستان‌های استان فارس در حال اجراست.

گودرزی با اشاره به آمادگی ۱۸۰ پایگاه ثابت و سیار و همکاری ۴۰ اپتومتریست طرف قرارداد در استان، از والدین خواست با در دست داشتن شناسنامه کودک به پایگاه‌های غربالگری بهزیستی در شهرستان خود مراجعه کنند.

مدیر کل بهزیستی فارس با اشاره به عملکرد سال گذشته این طرح اظهار کرد: از میان ۱۶۰ هزار کودک غربال‌شده، ۸ هزار و ۳۱۱ کودک مشکوک به اختلالات بینایی شناسایی شدند که پس از ارجاع به متخصصان، ۸۴۸ مورد ابتلا به تنبلی چشم تأیید و درمان شد. همچنین ۲ هزار و ۷۱۰ کودک نیز به سایر اختلالات بینایی مبتلا بودند.