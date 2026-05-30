با هجوم ملخهای کوهاندار به تاغزارهای اصفهان عملیات گسترده سم پاشی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشهفروش مدیرکل مدیریت بحران استانداریاصفهان گفت: :ملخ کوهاندار در بخشی از تاغزارهای شمال استان اصفهان طغیان کرده است، به دنبال تشدید خشکسالی، تنشهای دمایی فصل بهار و تغییرات اقلیمی، عملیات ردیابی و پایش این آفت در حدود هزار و ۱۰۰ هکتار از تاغزارهای شهرستانهای شمالی استان انجام شده است.
وی افزود: در شهرستان آران و بیدگل حدود ۹۷ هزار هکتار تاغزار با هدف کنترل کانونهای فرسایش بادی ایجاد شده و در بخش زواره اردستان و بخش امامزاده نطنز نیز بیش از ۸۰ هزار هکتار تاغزار توسعه یافته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: این تاغزارها نقش مهمی در مقابله با بیابانزایی، کاهش ریزگردها و کنترل شرایط بیابانی منطقه دارند و به همین دلیل حفاظت و نگهداری از آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.