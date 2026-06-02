فرماندار گرمسار: مدیران واحدهای صنفی باید انبارهای کالاهای مصرفی و خدماتی را در سامانه دولتی انبارداری ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی همتی در جلسه ستاد تنظیم بازار گرمسار گفت: انبارهای ثبتنشده در سامانه انبارداری، غیرمجاز محسوب و جریمه میشوند.
فرماندار گرمسار با اشاره به تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای پرمصرف و پرمتقاضا، خواستار برگزاری دورههای آموزشی توسط اتحادیهها برای واحدهای صنفی شد.
کامبیز سحنیراد، رئیس اداره تعزیرات حکومتی، گفت: کالاهای موجود در انبارهای ثبتنشده، قاچاق محسوب می شود.
وی همچنین تأکید کرد: تمام کالاها باید با قیمت مصرفکننده درجشده به فروش برسند و گرانفروشی توسط تعزیرات رصد میشود.