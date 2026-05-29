به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آزمون طرح ملی تربیت ۵۰۰ مدیر جوان با حضور ۸ هزار شرکت‌کننده همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور مازندران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: این آزمون با تفاهم‌نامه مشترک میان دانشگاه پیام‌نور و مرکز آموزش مدیریت دولتی در حال اجرا است.

قاسمپور افزود: آزمون‌ها در مراکز استان‌ها و همچنین ۵ شعبه دانشگاه پیام‌نور در استان تهران برگزار می‌شود.

رئیس دانشگاه پیام‌نور مازندران با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان در این استان، تعداد ۲۵۴ نفر را شرکت‌کننده در این آزمون در مازندران اعلام کرد.

همچنین شرکت‌کنندگان پس از موفقیت در سه مرحله پالایش و گذراندن ۱۸ ماه دوره آموزشی و کار، به عنوان مدیر جوان جذب خواهند شد.