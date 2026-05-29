رئیس اورژانس استان یزد، از ۲ فوتی و ۷ مصدوم به دنبال دو حادثه واژگونی خودرو در استان خبر داد.

۲ فوتی و ۷ مصدوم به دنبال دو حادثه واژگونی خودرو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد سهیلی گفت: در شب گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده سبزدشت شهرستان بافق، ۵ نفر مصدوم شدند. دو نفر از مصدومین در محل حادثه درمان و سایر مصدومین توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان یزد افزود: حادثه دوم نیز بر اثر واژگونی وانت مزدا در جاده ساغند شهرستان اردکان به وقوع پیوست که ۲ نفر مصدوم و متاسفانه ۲ نفر نیز فوت شدند. مصدومان توسط کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.