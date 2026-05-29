پخش زنده
امروز: -
مدیر کل ثبت احوال فارس گفت: ۴۶ هزار و ۳۹۳ نفر به جمعیت فارس اضافه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سید عباس هاشمی گفت: پارسال، ۴۶ هزار و ۳۹۳ نوزاد در استان فارس متولد شدند که این آمار نشاندهنده تداوم خدمترسانی منظم در حوزه ثبت رویدادهای حیاتی است.
وی افزود: از کل ولادتهای ثبتشده، هزار و ۱۲۴ مورد دوقلوزایی و ۳۲ مورد سهقلوزایی گزارش شده است؛ همچنین از نظر توزیع جنسیتی، ۵۲ درصد از نوزادان پسر و ۴۸ درصد دختر بودند.
مدیر کل ثبت احوال استان فارس با اشاره به پراکندگی جغرافیایی ولادتها تصریح کرد: ۸۳ درصد از این تولدها در مناطق شهری و ۱۷ درصد در مناطق روستایی به ثبت رسیده که بیانگر تمرکز خدمات و جمعیت در نقاط شهری است.
هاشمی اعلام کرد: ماه شهریور با ثبت ۴ هزار و ۷۴۵ رویداد، پرنوزادترین ماه سال ۱۴۰۴ در این استان بود .