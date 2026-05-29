سرپرست صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: ترک فعل در نگهداری از آثار تاریخی، پیگرد قضایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برزین ضرغامی، در بازدید از آثار گردشگری ماکو، با تاکید بر جایگاه استراتژیک ماکو در نقشه گردشگری کشور با برخورداری از آثار تاریخی زیاد و مرزی بودن آن اظهار کرد: حفاظت از میراث کهن ماکو، وظیفهای ملی است از این رو بناهای تاریخی در اختیار دستگاههای اجرایی، امانت های عمومی محسوب میشوند و این نهادها مکلف به نگهداری اصولی از آنها هستند که از آن جمله میتوان به بناهای پردیسان ماکو اشاره کرد.
وی افزود: هرگونه اهمال یا ترکفعل در این مسیر، مصداق تضییع حقوق بیتالمال بوده و متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
ضرغامی همچنین با اشاره به رویکرد جدید صندوق احیا برای احیا و مرمت بناهای تاریخی تصریح کرد: هزینهکرد در حوزه مرمت، نه یک هزینه جاری، بلکه یک سرمایهگذاری پایدار برای حفظ هویت فرهنگی و تقویت اقتصاد گردشگری منطقه است.
در ادامه این جلسه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، با تبیین وضعیت استان در حوزه بناهای تاریخی گفت: آذربایجان غربی با دارا بودن ۶ اثر ثبت جهانی ۱۸۸۲ اثر ثبت ملی، گنجینهای از تاریخ تمدن ایران زمین است که نگهداری از آنها نیازمند عزم جدی و اعتبارات ملی است.
مرتضی صفری افزود: ادارهکل میراثفرهنگی استان با شناسایی دقیق بناهای در معرض خطر، برنامه های مرمتی اولویتداری را در دستور کار قرار داده است و در این مسیر از ظرفیت بخش خصوصی و صندوق احیا برای تغییر کاربریهای فرهنگی و اقتصادی استقبال میکند.
وی ادامه داد: رویکرد ما در ادارهکل، تسهیل ضوابط قانونی برای مالکان بناهای تاریخی است تا با همراهی مردم و حمایت فرمانداری، بتوانیم تعادلی میان حفظ بافت تاریخی و رفاه شهروندان ایجاد کنیم؛ چرا که معتقدیم میراثفرهنگی باید در زندگی روزمره مردم جاری باشد تا ماندگار بماند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه به واسطه موقعیت ویژه جغرافیایی و معماری خاص خود، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری شمال غرب کشور را دارد، گفت: بناهای پردیسان ماکو از جمله بناهای تاریخی این شهرستان بوده که تعدادی از آنها در اختیار سایر دستگاههای اجرایی قرار دارد و در طول سالیان گذشته پیگیریهای زیادی انجام شده تا با واگذاری این بناها به بخش خصوصی زمینه مرمت و احیای آنها فراهم شود اما تاکنون این موضوع عملیاتی نشده است و در این زمینه مسئولیت اصلی متوجه منطقه آزاد ماکو است تا هماهنگیهای مدیریتی لازم را در این خصوص انجام دهد.
در ادامه، شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو نیز با اشاره به پیشینه تاریخی این شهرستان گفت: حفظ هویت و میراث تاریخی ماکو، ضرورتی مهم در راستای صیانت از تاریخ و تمدن منطقه است.
وی افزود: قرار گرفتن بخش قابل توجهی از شهر در محدوده بافت تاریخی، مشکلاتی را برای توسعه شهری و شهروندان ایجاد کرده است؛ بهطوریکه از ۱۵۰ هکتار از شهر ماکو در بافت تاریخی قرار دارد.
تاجفر خاطرنشان کرد: شهرستان ماکو به دلیل موقعیت طولی و کوهستانی، با محدودیت توسعه در عرض مواجه است و این شرایط، ضرورت توجه ویژه و حمایت برای حل مشکلات بافت تاریخی و توسعه متوازن شهری را دوچندان میکند.