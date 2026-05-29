به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، خراسان شمالی در اقدامی تحسین‌برانگیز حفاظت از منابع آب را نه به عنوان یک کالا بلکه به مثابه مایه‌ی حیات با جدیت پیگیری می‌کنند.

تلاش‌های همه‌جانبه مردم و مسئولان این استان از صرفه‌جویی در منازل تا اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت، نوید بخش آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده است.

مردم و مسئولان در استان با درک عمیق از ارزش حیاتی آب، گام‌های مؤثری را در راستای حفظ و مدیریت بهینه این ثروت گران‌بها برداشته‌اند.

از خانه‌های مردم گرفته تا مزارع کشاورزی و واحد‌های صنعتی، همگی شاهد اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی هستند.

شهروندان با نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب و استفاده مجدد از آب شستشوی سبزیجات یا دیگر کار‌های روزمره، به مصرف بهینه کمک می‌کنند.

در بخش کشاورزی نیز، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و انسداد چاه‌های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.

این در حالی است که از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد استان برای سیستم‌های نوین آبیاری، تنها ۴۱ هزار هکتار از دهه ۷۰ تاکنون تجهیز شده که نشان‌دهنده‌ی نیاز به توجه و اعتبار بیشتر در این حوزه است.

علاوه بر این تغییر الگوی کشت از گیاهان پرآب‌طلب به گیاهان کم‌آب‌طلب مانند دارو‌های گیاهی، حبوبات و دانه‌های روغنی، گامی مهم در جهت افزایش بهره‌وری و دستیابی به صرفه اقتصادی توأم با مصرف بهینه آب محسوب می‌شود.