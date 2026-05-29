منابع خبری گزارش دادند که پهپادهای متجاوز رژیم صهیونیستی مناطقی از شهرک معروب در جنوب لبنان را هدف قرار دادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المیادین؛ در این حمله هوایی چند موشک به مناطقی از شهرک معروب در بخش صور استان جنوب شلیک شده است.
تاکنون گزارشی از اهداف، خسارات و یا تلفات این حمله منتشر نشده است.
از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به ساکنان روستای عین قانا در استان نبطیه اعلام کرد که هرچه زودتر این روستا را تخلیه کنند.
همزمان آژیرهای خطر در شهرک صهیونیست نشین مسگاو عام در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمدهاند.
رسانههای رژیم صهیونیستی علت این هشدار را شلیک موشک از لبنان اعلام کردهاند.