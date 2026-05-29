به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ سرلشکر المدانی در این پیام با تسلیت شهادت محمد عوده فرمانده گردان‌های عزالدین القسام گفت: ما در نیرو‌های مسلح یمن تاکید می‌کنیم که تا آزادسازی قدس و نابودی رژیم صهیونیستی دوشادوش رزمندگان گردان‌های القسام به مبارزه ادامه دهیم.

وی افزود: شهید عوده با پیروزی‌های اطلاعاتی خود، جهان را حیرت زده کرد، به طوری که دشمن پیش از شکست نظامی، در عرصه اطلاعاتی شکست خورد و از نظر امنیتی مغلوب او شد.

المدانی خطاب به رزمندگان فلسطینی، گفت: شما در جنبش القسام ثابت کردید که مکتبی در شهادت، ایثار و فداکاری هستید و نیز نشان دادید که نیرویی فداکار و زاینده و خالق فرماندهان بزرگی هستید.

سید عبدالملک بدر الدین الحوثی رهبر جنبش انصارالله و انقلاب یمن پیش‌تر در پیامی شهادت محمد عوده فرمانده گردان‌های عزالدین القسام و خانواده او را تبریک و تسلیت گفت.

وی در این پیام با تسلیت شهادت فرمانده نظامی حماس در نوار غزه گفت: شهادت فرمانده جهادی شهید محمد عوده در این نبرد با جبهه کفر، جنایت و طغیان، برگ زرین دیگری بر کارنامه درخشان فداکاری، جهاد، ایثار، صبر، عزم و اراده‌ای افزوده است که برادران مجاهد در گردان‌های القسام از آن برخوردارند و این اراده هرگز درهم نشکسته و در برابر همه چالش‌ها سست نشده است.

رهبر جنبش انصارالله افزود: اعضای مجاهد جنبش حماس و دیگر بخش‌های محور جهاد و مقاومت با یاری خداوند و توکل بر او در مسیر جهاد علیه دشمنان خدا به عنوان فریضه‌ای الهی و مقدس که خداوند آن را مسیر، سلاح و دژی مستحکم در برابر ستمگران و مستکبران قرار داده است پیش می‌روند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز چهارشنبه تائید کرد که «محمد عوده» فرمانده گردان‌های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی این جنبش به شهادت رسیده است.

پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی گفته بود که این فرمانده را روز سه‌شنبه در حمله‌ای به شهر غزه به شهادت رسانده است.

براساس منابع خبری عربی، در این حمله هوایی علاوه بر شهید عوده، سه نفر دیگر به شهادت رسیده و ۲۰ نفر هم زخمی شدند.

شهید عوده به تازگی به جای شهید «عزالدین حداد» به عنوان فرمانده گردان‌های شهید عزالدین القسام منصوب شده بود.