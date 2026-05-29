کانون چهارمحال و بختیاری در مهرواره کشوری «با خدا حرف بزن» افتخار آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در آیین پایانی مهرواره کشوری «با خدا حرف بزن» که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی برگزار شد، دو عضو کانون چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه نخست در دو بخش مختلف شدند.
در این دوره از مهرواره که شاهد ارزیابی ۴ هزار و ۱۸۰ اثر در بخشهای مختلف (از جمله قصهگویی، پادکست، فیلم کوتاه، نقاشی، خوشنویسی و...) بود، نام دو هنرمند از شهرکرد در صدر برگزیدگان قرار گرفت. «آوینا ایزدی» موفق شد رتبه اول کشور را در بخش «پادکست» و «سحر مولوی» رتبه اول کشور را در بخش «خوشنویسی تحریری» از آن خود کند.