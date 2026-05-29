باران سبب طغیان حشرات ۲۵۰ میلیونساله در شهر زواره شهرستان اردستان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان گفت: تاغزارهای زواره از این هفته مورد حمله بیسابقه ملخهای کوهاندار قرار گرفت و تعداد کانونهای بحران از سه به ۱۵ کانون افزایشیافت.
ملخ کوهاندار تاغ ازجمله آفات مهم تاغزارها با جمعیتهای متفاوت و بعضاً بهصورت طغياني بروز میکند.
مجید خداپرستان افزود: این بندپایان، احتمال می رود قدیمیترین گروه زنده از حشرات گیاهخوار هستند که قدمت آنها به تریاس اولیه، در حدود ۲۵۰ میلیون سال پیش باز میگردد.
وی گفت: تاغزارهای زواره از این هفته مورد حمله بیسابقه ملخهای کوهاندار قرار گرفت و باتوجهبه بارندگیهای مطلوب اسفندماه سال گذشته، شرایط برای رشد و طغیان این آفت فراهم شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان افزود: باران سبب نرمشدن خاک و ماسهها و سبزشدن درختان تاغ میشود همین دلیل شرایط مناسب برای افزایش جمعیت ملخها را فراهم میکند.
مجید خداپرستان گفت: ملخ کوهاندار در مناطق ماسهبادی، تخمهای خود را بهصورت کپسولهایی که حاوی ۱۸ تا ۳۶ تخم است، در سایهانداز تاغها در زمینهای نرم و ماسهای تاغها بهصورت منفرد قرار میدهند.
این ملخها با عبور از مراحل جهشی، در نهایت به مرحله پروازی میرسند که در این بازه زمانی، خسارات قابلتوجهی به پوشش گیاهی تاغ وارد میکنند.
وی افزود: تعداد کانونهای بحران امسال از سه به ۱۵ کانون افزایشیافته است.
خروج پورهها از تخم همزمان با شروع فعاليت گياه ميزبان از اواخر اسفندماه تا اوايل فروردين صورت میگیرد.
ملخ کوهاندار ازجمله ملخهای منوفاژ بوده كه فقط از تاغ تغذيه میکند طبق بررسیهای انجام شده زراعتهای كشت شده در مجاورت تاغزارها هیچکدام مورد حمله اين ملخ قرار نگرفته است.
منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به آغاز عملیات ضربتی مقابله با آفت ملخ کوهاندار در ۷۵۰ هکتار از عرصههای بیابانی و تاغزارهای شهرستانهای آران و بیدگل، نطنز و اردستان،تاکید کرد: این اقدام در پی طغیان مجدد آفت در مناطق شمالی استان و در شرایطی صورت میگیرد که بیش از ۱۷۷ هزار هکتار جنگل دست کاشت تاغ بهعنوان مهمترین سپر طبیعی در برابر بیابانزایی و خیزش ریزگردها در معرض تهدید جدی قرار دارد.
وی افزود: بهمنظور پیشگیری از بروز خسارات جدی به پوشش گیاهی مناطق کویری، عملیات ردیابی و پایش دقیق این آفت در سطح ۱۱۰۰ هکتار از تاغزارهای شهرستانهای شمالی انجام شده و بلافاصله عملیات سمپاشی کانونهای آلوده در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر عملیات سمپاشی و مهار آفت در عرصههای بیابانی و تاغزارهای شمال سفید شهر و شرق آران و بیدگل، بخش امامزاده شهرستان نطنز و بخش زواره شهرستان اردستان توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حال اجراست.