فرماندار شهرستان مهران با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته بیش از ۱۳ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند، گفت: نزدیک به ۱۱ هزار زائری که برای شرکت در مراسم معنوی روز عرفه و زیارت عتبات عالیات به کشور عراق سفر کرده بودند، وارد ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر نعمتی گفت: زائران ایرانی و خارجی که برای شرکت در مراسم پرفیض روز عرفه و زیارت عتبات عالیات به کشور عراق سفر کرده بودند، در حال بازگشت به کشور از طریق پایانه مرزی مهران هستند.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته مجموع ورود و خروج مسافر از پایانه مرزی مهران بین دو کشور ایران و عراق به ۱۳ هزار و ۶۵۵ نفر رسیده است که نشان‌دهنده حجم بالای تردد زائران از این مرز بین‌المللی است.

فرماندار مهران ادامه داد: در بخش خروجی، تعداد یک هزار و ۲۴۷ مسافر ایرانی و یک هزار و ۷۴۴ مسافر خارجی از کشور خارج شدند که مجموع خروجی‌ها به ۲ هزار و ۹۹۱ نفر رسید.

نعمتی خاطرنشان کرد: همچنین در همین مدت ۸ هزار و ۱۲۶ مسافر ایرانی و ۲ هزار و ۵۳۸ مسافر خارجی از طریق مرز مهران وارد کشور شدند که مجموع ورودی‌ها به ۱۰ هزار و ۶۶۴ نفر رسید و بیانگر بازگشت گسترده زائران عتبات عالیات پس از برگزاری مراسم معنوی روز عرفه است.

فرماندار مهران بیان کرد: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی، انتظامی و اجرایی در پایانه مرزی مهران به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند تا روند بازگشت مسافران با آرامش، امنیت و سهولت کامل انجام شود.