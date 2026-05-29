مدیرعامل شرکت متروی تهران با تشریح روند توسعه خطوط فعلی و پروژه‌های جدید مترو، از پیشرفت عملیات اجرایی در خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ مترو خبر داد و گفت: حفاری خطوط ۹ و ۱۰ در ماه‌های آینده شتاب بیشتری می‌گیرد و توسعه ورودی ایستگاه‌ها نیز با هدف کاهش ازدحام و افزایش ایمنی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نعمت‌الله فرزانپور درباره آخرین وضع توسعه خطوط متروی تهران، گفت: در حال حاضر طرح توسعه خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ مترو در بخش‌های مختلف شهر در حال اجراست و بخشی از این طرح‌ها تا پایان امسال و سال آینده وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

وی با اشاره به توسعه شرقی خط ۲ مترو، خاطرنشان کرد: این طرح از ایستگاه فرهنگسرا تا پایانه جدید شرق به طول تقریبی ۴ کیلومتر و با احداث دو ایستگاه «سرخه‌حصار» و «پایانه جدید شرق» در حال اجراست و امیدواریم تا پایان سال جاری تست گرم این مسیر انجام شود.

مدیرعامل شرکت متروی تهران درباره وضع خط ۴ مترو نیز گفت: توسعه غربی این خط با تکمیل دو ایستگاه باقی‌مانده «آیت‌الله کاشانی» و «چهارباغ» ادامه دارد و در بخش توسعه شرقی نیز طرحی به طول حدود ۱۱ کیلومتر و شامل ۱۰ ایستگاه در مرحله انعقاد قرارداد قرار گرفته است.

فرزانپور با اشاره به توسعه جنوبی خط ۶ مترو، تصریح کرد: تونل ۱۰ کیلومتری این بخش تکمیل شده و تلاش ما این است که نخستین ایستگاه این مسیر با عنوان «میدان حضرت عبدالعظیم حسنی» تا تابستان امسال به بهره‌برداری برسد. همچنین در خط ۷ مترو، طرح توسعه شمال‌غربی به طول بیش از ۴ کیلومتر و شامل دو ایستگاه «چهاردیواری» و «میدان دانشگاه آزاد» در حال ساخت است.

وی درباره آخرین وضع خطوط جدید مترو نیز گفت: در خط ۸، زمین‌های مورد نیاز برای آغاز حفاری از دو جبهه تملک شده و کارخانه تولید قطعات بتنی پیش‌ساخته در حال آماده‌سازی است. همچنین پیش‌بینی می‌شود نخستین دستگاه حفار مکانیزه خط ۹ مترو تا اواخر تابستان امسال از کارگاه دولت‌آباد عملیات حفاری را آغاز کند.

مدیرعامل شرکت متروی تهران ادامه داد: در خط ۱۰ نیز دو دستگاه حفار مکانیزه از جبهه‌های دریاچه شهدای خلیج فارس و جنت‌آباد در حال حفاری هستند و تاکنون حدود ۳ کیلومتر تونل حفاری شده است. مطالعات خط ۱۱ مترو نیز به پایان رسیده و عملیات اجرایی آن به‌زودی از محدوده ایستگاه مجاور بیمارستان کودکان حکیم در منطقه ۱۸ آغاز خواهد شد.

فرزانپور در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه ورودی ایستگاه‌های مترو اشاره کرد و گفت: در دوره جدید مدیریت شهری ۲۲ ورودی جدید برای ایستگاه‌های مترو احداث شده است. بر اساس استانداردها، هر ایستگاه باید حداقل دو ورودی داشته باشد تا هم ازدحام مسافران کاهش یابد و هم امکان تخلیه ایمن در شرایط اضطراری فراهم شود. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد ایستگاه‌های شبکه متروی تهران دارای حداقل دو ورودی هستند و روند احداث ورودی‌های جدید برای سایر ایستگاه‌ها نیز ادامه دارد.