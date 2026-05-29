جشن تکلیف، عبادت و بندگی ۳۰ دانش آموز دختر در مدرسه کوثر شهرستان لنده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهکیلویه وبویراحمد ، مسئول امور تربیتی مدرسه کوثر، گفت: این جشن تکلیف با حضور ۳۰ دانش آموز دختر برگزار شد که هم معلمان در طول سال تحصیلی و هم از طریق فضای مجازی تلاش شد تا آموزش نماز را یاد بگیرند.

رقیه نادری ده مراد افزود: برای دانش آموزان مکلف در امور تربیتی نباید سخت گرفت و از راه‌های تشویقی به سوی معنویت و نماز سوق دهند و فضای مناسبی برای انس گرفتن با خدا مهیا شود.

نادری هدف از برگزاری این جشن را، ترویج فرهنگ دینی، قرآنی و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در مقابل آسیب‌های اجتماعی و فضای مجازی عنوان کرد و ادامه داد: این جشن با همکاری پرورشی و مربیان و معلمین و دانش‌آموزان در حسینیه برگزار شد.