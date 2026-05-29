به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همزمان با آغاز دهه امامت و ولایت، آیین پایانی نخستین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان «آیات» با محوریت مضامین قرآنی به میزبانی استان همدان برگزار شد.

در این رویداد ادبی، نمایندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان موفق به کسب عناوین شایسته تقدیر شدند.

بنا بر رای هیئت داوران، از میان ۲۸۰ اثر رسیده به دبیرخانه، ۱۵ اثر در بخش‌های مختلف حائز رتبه‌های برتر شدند که نام کارشناس و عضو ادبی کانون چهارمحال و بختیاری در میان تجلیل‌شدگان دیده می‌شود.

در بخش «شعر نوجوان»، هیئت داوران با معرفی «فریبا قیومی‌زاده» از یزد به عنوان نفر اول، از «معصومه مهری قهفرخی»، کارشناس ادبی کانون استان چهارمحال و بختیاری، در کنار هنرمندانی از استان‌های همدان، قم و تویسرکان، با اهدای لوح «شایسته تقدیر» تجلیل کرد.

همچنین در بخش «کودکان شاعر»، «یاسین علی‌بیگی»، عضو مستعد کانون پرورش فکری چهارمحال و بختیاری- مرکز بن، موفق شد با ارائه اثری ارزشمند، در جایگاه شایستگان تقدیر این دوره از جشنواره قرار گیرد.

در سایر بخش‌های این رویداد، در حوزه «شعر کودک»، «شهلا شهبازی» از اسدآباد رتبه نخست را کسب کرد و شاعرانی از تهران، همدان و اصفهان شایسته تقدیر شناخته شدند.