امروز ماندگاری هوای گرم در هرمزگان مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان غالبا صاف همراه با غبار محلی و در بعدازظهر بر روی مناطق دریایی، وزش بادهای جنوب غربی پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا در ساعت های صبح آرام و در بعدازظهر به ویژه در محدوده تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود. با احتیاط شناورهای سبک، شرایط دریا برای رفت و آمد سایر شناورها مساعد پیش بینی میشود.
وی گفت: از روز شنبه ۹ خرداد تا سه شنبه ۱۲ خرداد در ساعت های بعدازظهر و شب بر سرعت باد بر روی دریا افزوده خواهد شد.
حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی امروز همچنان ماندگاری هوای گرم همراه با نوسان ۱ تا ۳ درجهای دما در استان بویژه نواحی دور از ساحل و ارتفاعات استان، مورد انتظار است.
وی گفت: توصیه میشود از رفت و آمدهای غیر ضرور در طول روز و قرارگیری در معرض آفتاب بویژه در ساعات ظهر خودداری شود.
