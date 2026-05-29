رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: تفویض اختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جابه جایی منابع به استان در پایان سال گذشته، استان را از بحران خارج کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سپهری با اشاره به شرایط خاص حاکم بر استان تهران و ضرورت پایداری در ارائه خدمات عمومی گفت: با توجه به وضع ویژه و بحرانی که برخی از دستگاه‌های اجرایی در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم با آن مواجه هستند، نیاز به تدابیر مالی منعطف بیش از پیش احساس می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در اقدامی حمایتی، اختیار جابه‌جایی و تخصیص منابع مورد نیاز را به استان تهران تفویض کرد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بتواند با سرعت عمل بیشتری نسبت به پشتیبانی از دستگاه‌های متولی اقدام کند.

وی افزود: با توجه کمبود منابعی که در وجود داشت، مدیریت هدفمند استان، توانست با در نظر گرفتن همه جوانب با پشتیبانی همه دستگاه‌های خدمات رسان و تامین منابع هزینه‌ای و عمرانی دستگاه‌های اجرایی، استان را از وقوع بحران خارج کند.

سپهری یادآور شد: این اقدام تجربه مفیدی بود که اگر مسؤلین با تمرکز زدایی که از سیاست‌های دولت محترم نیز هست به دستگاه‌های استانی خود اعتماد کنند و اختیارات قابل واگذاری را به استان‌ها واگذار کنند، قطعا امورات استان تسهیل و تسریع خواهد شد و مشکلات مردم نیز کاهش می‌یابد.

وی در پایان تصریح کرد: اولویت اصلی ما در این مرحله، حفظ استمرار و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در دستگاه‌های کلیدی است و تمامی تلاش خود را برای مدیریت منابع در جهت عبور از شرایط فعلی به کار خواهیم بست.