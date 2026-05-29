«آریا مام عبدالله» ورزشکار ملی‌پوش مهابادی با کسب سهمیه، به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس هیات ژیمناستیک مهاباد گفت: این ملی‌پوش مهابادی در رقابت‌های آسیایی ترامپولین که اوایل خردادماه در هنگ‌کنگ برگزار شد، سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی را کسب کرد. صدیق عزیزی افزود: «آریا مام عبدالله» زیر نظر «ناصر هوشیاری» مربی مهابادی خود توانست این سهمیه ارزشمند را به دست آورد.

رئیس هیات ژیمناستیک مهاباد با بیان اینکه این ورزشکار سابقه کسب عنوان قهرمانی جهان در پرتغال را در کارنامه دارد، گفت: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران این شهرستان در رشته ترامپولین است. بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود.