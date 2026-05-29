به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به نصب و راه‌اندازی نخستین کلرزن خورشیدی در استان اظهار کرد: این سیستم پیشرفته در روستای «گنداب» از توابع شهرستان دورود، با جمعیتی بالغ بر ۷۰ خانوار نصب شده است.



نورالدین نوریزدان؛ با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: تأمین گندزدایی پایدار و مستمر آب شرب در روستا‌های فاقد دسترسی به شبکه برق سراسری، دغدغه اصلی ما بود که با بهره‌گیری از انرژی پاک و تجدیدپذیر خورشیدی محقق شده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر صد میلیون تومان به مرحله اجرا درآمده، تصریح کرد: استفاده از کلرزن‌های خورشیدی نه‌تنها کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستائیان را تضمین می‌کند، بلکه گامی مؤثر در جهت بهره‌مندی از انرژی‌های سبز و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در صنعت آب‌رسانی محسوب می‌شود.



نوریزدان خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار چنین طرح‌های نوآورانه، بتوانیم خدمات پایدار آب شرب را به همه نقاط دورافتاده و محروم از نعمت برق استان ارائه دهیم.