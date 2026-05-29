پخش زنده
امروز: -
صبح امروز جمعه، همزمان با سومین روز اقامت زائران ایرانی در منا، چادر بعثه مقام معظم رهبری میزبان آیین پرشور دعای ندبه بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم دعای ندبه، ضیوفالرحمن که این روزها در منا بیتوته کردهاند، با قرائت یکصدای فرازهای دعای ندبه، بهویژه عبارت «عَزیزٌ عَلَیَّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَلا تُری، وَلا اَسْمَعُ لَکَ حَسیساً وَلا نَجْوی» (برای من سخت است که مردم را ببینم و تو را نبینم و از تو صدا و نجوایی نشنوم)، فضای معنوی منا را به شیدایی و انتظار کشیدند.
زائران ایرانی تلاش کردند تا با برکت این ندبههای عاشقانه، عطر ظهور را استشمام کنند و روح و جان خود را معطر به شمیم محبت اهل بیت (ع) سازند.
در این مراسم، حاج حسن شالبافان، مداح اهل بیت ضمن قرائت دعای ندبه، با مدیحهسرایی و روضهخوانی، فضایی پراحساس برای زائران رقم زد تا لحظاتی متفاوت را در سرزمین منا تجربه کنند.