سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پیش‌بینی جریمه ۲۰ درصدی قیمت روز ملک برای ثبت ادعا‌های خلاف واقع خبر داد و گفت: هرگونه ادعا در سامانه ثبت ادعا باید در مسیر قانونی بررسی و احراز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره نحوه ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: افرادی که مدارک کامل در اختیار ندارند نیز می‌توانند با هر مدرکی که مثبت ادعای آنها باشد، نسبت به ثبت ادعا اقدام کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در صورت ورود کد رهگیری نقشه، امکان درج ادعا در سامانه وجود دارد و متقاضی تا قبل از مرحله اقدام قانونی می‌تواند اطلاعات و ادعای خود را اصلاح کند.

قویدل با اشاره به اینکه ثبت ادعا به معنای صدور قطعی سند مالکیت نیست، گفت: هر ادعایی منجر به صدور سند مالکیت نمی‌شود و همه ادعا‌ها در مجرای قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و تنها پس از احراز مالکیت و طی تشریفات قانونی، سند مالکیت صادر خواهد شد.

وی افزود: این تصور که صرف درج ادعا در سامانه موجب صدور سند مالکیت می‌شود، کاملاً اشتباه است و متأسفانه در فضای مجازی تبلیغاتی نادرست در این زمینه مشاهده می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مردم نباید نگرانی داشته باشند؛ درج ادعا صرفاً نخستین مرحله برای درخواست تثبیت مالکیت است و صدور سند منوط به رسیدگی قانونی و احراز مالکیت خواهد بود.

قویدل با اشاره به ضمانت اجرا‌های قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده افزود: مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، هر شخصی که با علم به عدم استحقاق و با استناد به اسناد عادی اقدام به درج ادعا کند، به جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرم، مجازات قانونی مربوط نیز اعمال می‌شود.

وی درباره وضع خانه‌ها و املاکی که چندین بار به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش شده‌اند، گفت: در حال حاضر مهلت دو ساله قانون برای درج ادعا، شامل املاکی است که دارای سند مالکیت حدنگار بوده و این اسناد از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده‌اند؛ همچنین برای اسناد مالکیتی که بعد از این تاریخ صادر می‌شوند، مهلت دو ساله از زمان صدور سند آغاز خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: افرادی که با اسناد عادی نسبت به این املاک ادعای مالکیت یا حقی دارند، باید در مهلت مقرر نسبت به ثبت ادعا اقدام کنند. البته برای املاکی که فاقد سند مالکیت هستند، هنوز مهلت دو ساله آغاز نشده، هرچند امکان ثبت ادعا برای این دسته از املاک نیز در سامانه وجود دارد.

قویدل گفت: در مواردی که مستند مالکیت افراد، قولنامه‌های عادی است، این مدارک در سامانه درج و سپس در مرحله اقدام، مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به برخی انتقاد‌ها درباره پیچیدگی سامانه ثبت ادعا افزود: فرآیند سامانه به گونه‌ای طراحی شده که حتی افراد بدون دانش حقوقی و فنی نیز بتوانند به راحتی ادعای خود را ثبت کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی افراد در فضای مجازی گفت: مردم به تبلیغاتی که با دریافت مبالغی وعده ثبت ادعا و پیگیری پرونده تا حصول نتیجه می‌دهند، توجه نکنند و مراقب کلاهبرداران باشند.

قویدل افزود: به‌زودی دفاتر کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی نیز راه‌اندازی می‌شود تا افرادی که امکان ثبت ادعا یا پیگیری مراحل قانونی را ندارند، بتوانند از خدمات این دفاتر استفاده کنند.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت روزانه آموزش‌های مرتبط با قانون الزام را از طریق کانال‌های رسمی خود در پیام‌رسان‌های ایتا و بله منتشر می‌کند و هموطنان می‌توانند سوالات خود را از طریق شماره ۶۳۴۸۵ مطرح کنند.