کارشناس هواشناسی استان قزوین از صدور هشدار سطح زرد برای وزش باد شدید جنوبی و احتمال خیزش گرد و خاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بهروزی، کارشناس هواشناسی گفت: طی امروز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید جنوبی در اغلب مناطق پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا شود.

وی با بیان اینکه در همین زمینه هشدار سطح زرد صادر شده است، افزود: به شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، توصیه می‌شود از تردد‌های غیرضروری خودداری کنند و از صعود به ارتفاعات نیز پرهیز شود.

بهروزی ادامه داد: اواخر وقت امشب نیز عبور موجی از سطح منطقه را خواهیم داشت که این وضعیت سبب افزایش ابر خواهد شد و در ارتفاعات، احتمال وقوع بارش‌های محلی و پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی همچنین گفت: از اوایل هفته آینده جو استان به‌تدریج پایدار می‌شود. بر این اساس، امروز جمعه روند افزایش دما در سطح استان محسوس بوده و بیشینه دمای شهر رازمیان به ۳۸ درجه می رسد.

وی افزود: برای روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، کاهش نسبی دما همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.