سالانه حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تن از محصول کشمش در همدان تولید و ۸۰ درصد آن به کشورهای خارجی صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به جایگاه نخست کشمش در ارزآوری محصولات کشاورزی در استان گفت: سرانه تولید انگور در استان با ۲۳۵ کیلوگرم برای هر نفر، بالاتر از میانگین کشوری و چندین برابر میانگین جهانی است؛ ظرفیتی کمنظیر که در کنار تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن انگور همدان را به یکی از قطبهای اصلی تاکداری و تولید کشمش در ایران تبدیل کرده است.
رضا بهراملو افزود: در حالی که میانگین جهانی تولید انگور حدود ۱۰ کیلوگرم و این رقم در کشور حدود ۴۵ کیلوگرم است، همدان با ثبت سرانه ۲۳۵ کیلوگرمی، جایگاهی ممتاز در تولید این محصول باغی دارد و این موضوع بیانگر نقش مهم و تعیینکننده انگور در اقتصاد کشاورزی استان است.
او تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۲۴ هزار هکتار باغ انگور در استان همدان وجود دارد و سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن انگور از آنها برداشت میشود؛ رقمی که بخش مهمی از آن وارد چرخه فرآوری و تولید کشمش میشود.
حدود ۶۰ درصد انگور استان همدان در شهرستان ملایر تولید میشود و این شهرستان به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید انگور کشور، جایگاه ویژهای در حوزه باغداری، فرآوری و صادرات این محصول دارد.