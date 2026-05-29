پژوهش ۲۰ ساله دانشگاه تافتس نشان می‌دهد کاهش اندک کالری دریافتی می‌تواند فشار خون، کلسترول بد و قند خون را بهبود دهد و خطر بیماری‌های مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از وبگاه سای‌تِک‌دِیلی ، مطالعات نشان می‌دهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی کالری دریافتی می‌تواند خطر بیماری‌های مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد. برای برخی افراد، این تغییر به‌سادگی حذف روزانه یک قهوه شیرین بزرگ است.

این پژوهش که مطالعه کالری (CALERIE) نام دارد، در چند مرحله انجام شد. در مرحله اول، ۱۴۳ نفر به مدت دو سال کالری دریافتی خود را ۲۵ درصد کاهش دادند. ۷۵ نفر دیگر نیز به طور معمول غذا خوردند تا با گروه اول مقایسه شوند.

نتیجه این بود که گروه اول فشار خون، کلسترول بد و قند خون بهتری داشتند و حدود ۱۰ درصد وزن کم کردند بدون اینکه کاهش وزن هدف اصلی باشد.

گروهی که کالری کمتری دریافت کردند نتوانستند به هدف ۲۵ درصد برسند و تنها حدود ۱۲ درصد کالری کمتری مصرف کردند، اما همچنان نتایج چشمگیری به‌دست آمد.

به گفته، دکتر سای کروپا داس، جالب‌ترین بخش این است که این مزایا را تنها با یک کاهش متوسط کالری دیدیم که برای بیشتر مردم امکان‌پذیر است. این نتایج در جمعیتی سالم که چاق نبودند به‌دست آمد. اگر این روش را روی افراد دارای اضافه وزن یا چاقی اِعمال کنیم، انتظار داریم نتایج حتی بهتر شود.

یک نظریه این است که کمتر خوردن به بدن کمک می‌کند انرژی را کارآمدتر تولید کند و در عین حال مولکول‌های ناپایدار کمتری تولید نماید که می‌توانند به سلول‌ها آسیب بزنند. آزمایش ادرار تأیید کرد که شرکت‌کنندگان گروهی که کالری کمتری دریافت کردند، این مولکول‌های مضر در بدنشان کمتر بود.

به گفته دکتر داس، می‌توانید کالری روزانه خود را محاسبه کنید و سپس ۱۰ تا ۲۰ درصد از آن کم کنید. یک کلوچه شکلاتی بزرگ حدود ۲۰۰ کالری دارد. فردی که روزانه ۲ هزار کالری مصرف می‌کند، می‌تواند با حذف یک دسر روزانه، ۱۰ درصد کالری خود را کاهش دهد. کالری قهوه‌های شیرین نیز بیشتر از چیزی است که مردم فکر می‌کنند.

افراد بالای ۶۵ سال، کودکان، زنان باردار و افراد با شاخص توده بدنی (BMI) زیر ۲۲ باید قبل از کاهش کالری با پزشک مشورت کنند.

به گفته دکتر داس لازم نیست اهداف غیر ممکن مثل ۳۰ یا ۴۰ درصد کاهش کالری داشته باشید. حتی ۱۰ درصد هم بسیار مفید است.