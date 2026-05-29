به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مردم همیشه در صحنه‌ی مازندران در تجمعات شب گذشته، ضمن اعلام حمایت قاطع خود از نیرو‌های مسلح، ایستادگی مدافعان امنیت و حافظ این مرز و بوم را تحسین کردند و از آنها خواستند همچون همیشه محکم و با اقتدار، آمادگی خود را برای مقابله با دشمنان حفظ کنند.

ساروی‌ها در قرار شبانه خود، با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تداوم کنترل هوشمند و مقتدرانه این گذرگاه حساس را خواستار شدند و همچون شب‌های گذشته، حمایت خود را از اقتدار نیرو‌های مسلح و حفظ وحدت ملی اعلام کردند.

از نگاه مردم با بصیرت مازندران، صدای واحد و همدلی ملت ایران، می‌تواند دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارد.