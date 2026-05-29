پخش زنده
امروز: -
به همت خیر نیک اندیش ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد به آغوش خانواده هایشان برگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس زندان بوکان گفت: به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان و در اقدامی خداپسندانه، زمینه آزادی ۱۰ زندانی با مشارکت یک خیر نیکاندیش فراهم شد.
محمد رحمانی افزود: در راستای ترویج فرهنگ احسان، نوعدوستی و کمک به همنوع، خیر نیکاندیش «اسماعیل میهنخواه» با واریز مبلغ پنج میلیارد ریال به حساب دادگستری، نقش موثری در فراهم شدن مقدمات آزادی تعدادی از زندانیان ایفا کرد. وی افزود: پس از انجام هماهنگیهای لازم با مراجع قضایی و بررسی وضعیت مددجویان، ۱۰ زندانی که مشمول شرایط قانونی و قضایی لازم بودند، از زندان آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
رئیس زندان بوکان با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، این گونه کمکها را نمونهای ارزشمند از همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: همراهی خیران و نیکاندیشان نقش مهمی در بازگشت دوباره افراد به زندگی عادی و کاهش تبعات ناشی از حبس برای خانوادهها دارد.وی از خیران، نیکوکاران و فعالان اجتماعی خواست تا با تداوم چنین اقدامات انساندوستانهای، در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای نیازمند گامهای موثرتری بردارند.