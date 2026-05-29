معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی اعلام کرد: زمان ثبت نام برای شرکت در مصاحبه دکتری ۱۴۰۵ برای آخرین بار تا ساعت ۲۴ امروز جمعه ۸ خرداد تمدید گردید و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی پیش از این عنوان کرده بود: این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی کشور، ضمن تبریک به پذیرفتهشدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۵، بدینوسیله شرایط و ضوابط ثبتنام در مرحله دوم این آزمون را که به صورت حضوری برگزار خواهد شد (در صورت هرگونه تغییر در شرایط، اطلاعرسانی متعاقبا اعلام میشود) را اعلام میکند.
برگزاری این مرحله در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و با هدف سنجش توانمندیهای علمی، ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی و انجام مصاحبه تخصصی داوطلبان صورت میگیرد.
داوطلبان معرفی شده از سوی سازمان سنجش آزموش کشور، میتوانند بر اساس کدرشته محلهایی که برای آنها اعلام شده است، از ساعت ۱۲ ظهر سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ با مراجعه سامانه آزمون دانشگاه به نشانی https://azmoon.atu.ac.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
بدیهی است مسئولیت ثبتنام در مهلت مقرر بر عهده داوطلب بوده و ثبتنام پس از پایان زمان اعلام شده امکانپذیر نخواهد بود.