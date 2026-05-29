محمد صالح کمره و مریم احمد به فینال ماده ۸۰۰ متر مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۶) راه یافتند.

صعود کمره و احمدی به فینال ۸۰۰ متر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا (هنگ کنگ ۲۰۲۶)، جمعه ۸ خرداد، محمد صالح کمره و مریم احمدی، نمایندگان تیم ایران در دور مقدماتی ماده ۸۰۰ متر بودند که راهی فینال شدند.

محمد صالح کمره با ثبت زمان ۱:۵۸.۷۰ دقیقه و مریم احمدی نیز با ثبت رکورد ۲:۱۴.۵۸ دقیقه به دور نهایی ۸۰۰ متر راه یافتند.

دور نهایی ماده ۸۰۰ متر بانوان و آقایان، بعد از ظهر روز یکشنبه برگزار می‌شود.

دور مقدماتی پرتاب دیسک مردان نیز با تغییر در برنامه مسابقات برگزار نمی‌شود. مرحله فینال این ماده با حضور حامد نفر شلمزاری از تیم کشورمان، صبح یکشنبه پیگیری خواهد شد.