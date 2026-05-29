۲ طرح برقرسانی به منطقه گردشگری دربند هیر و روستای صیدآباد با اعتبار ۱۲۵ میلیارد ریال عصر پنجشنبه در آیینی با حضور جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرماندار اردبیل در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای خدماتی در مناطق مختلف این شهرستان اظهار کرد: توسعه شبکه برق و روشنایی معابر از مهمترین اقدامهای زیرساختی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم، افزایش امنیت تردد و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی است.
فرزاد قلندری افزود: بهرهبرداری از این طرح گامی موثر در بهبود زیرساختهای برقرسانی منطقه دربند هیر، افزایش رفاه عمومی و پاسخگویی به درخواست بهحق مردم این منطقه بوده و دولت با رویکرد عدالتمحور، توسعه متوازن خدمات و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل نیز در آیین بهرهبرداری از طرح برقرسانی و روشنایی معابر منطقه دربند هیر، به ظرفیتهای بینظیر این منطقه در جذب گردشگر اشاره کرد و افزود: نگاه ما به دربند هیر راهبردی است و برای اینکه بتوانیم میزبانی شایستهای از هموطنان داشته باشیم، ارتقای زیرساختهای برقی و ایجاد روشنایی نوین در این منطقه ضرورت داشت که امروز شاهد تحقق آن هستیم.
ناصر عبداللهیان با بیان اینکه این طرح با رویکرد استفاده از فناوریهای نوین اجرا شده است، افزود: ۲ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت جدید در این طرج احداث و یک دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰ kVA با ظرفیت بالا نصب شد تا پایداری شبکه در دوره اوج مصرف تضمین شود.
وی عنوان کرد: یکی از بخشهای مهم این طرح احداث ۲ هزار متر شبکه با کابل خودنگهدار است که علاوه بر کاهش تلفات انرژی، ضریب ایمنی شبکه را به شدت افزایش میدهد و برای امنیت و زیبایی شبانه مسیر ۵۶ دستگاه چراغ فوق کممصرف نصب شده است که روشنایی مطلوب و استانداردی را به معابر دربند هیر بخشیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل اضافه کرد: این طرح با اعتبار افزون بر ۷۰ میلیارد ریال به سرانجام رسید و تلاش کردیم با تلفیق فناوری و خدمات زیربنایی، بستری مناسب برای سرمایهگذاران بخش گردشگری و رفاه اهالی منطقه فراهم آوریم.
عبداللهیان همچنین به بهرهبرداری از طرح برقرسانی روستای صیدآباد با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: خدمترسانی به مناطق روستایی از اولویتهای اساسی صنعت برق استان بوده و طرح برقرسانی به این روستا با تکیه بر توان داخلی و رعایت بالاترین استانداردهای فنی اجرا شد.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح عملیات گستردهای شامل احداث ۲.۵ کیلومتر خط ۲۰ کیلوولت برای انتقال توان، نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۵ kVA و احداث ۲۸۵ متر شبکه با کابل خودنگهدار انجام شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: همچنین در کنار برقرسانی به منازل، تامین روشنایی معابر روستا نیز در دستور کار قرار گرفت و ۱۰ دستگاه چراغ نوین و کممصرف برای بهبود دید در شب و ارتقای امنیت اهالی نصب شد که امیدواریم نقش موثری در توسعه، آبادانی، رونق کشاورزی و تثبیت جمعیت این روستا ایفا کند.