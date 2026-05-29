به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد، به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون جذب داوطلبان تصدی منصب قضا ویژه سازمان قضائی نیرو‌های مسلح که در بازه زمانی مقرر برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، مقرر شد فرصتی ایجاد شود تا بتوانند تا روز جمعه ۱۵ خرداد با مراجعه به درگاه سامانه جامع جذب و گزینش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به نشانی jazb.eadl.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به داوطلبان توصیه می‌شود با توجه به حجم بالای مراجعه در ساعات پایانی، فرایند ثبت نام را هرچه سریعتر به اتمام رسانند و از موکول کردن ثبت نام به ساعات پایانی خودداری کنند.