مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از آسیب به ۳۳ بازار میوه و تره بار در حملات دشمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهدی بختیاری، درباره مراکز آسیب‌دیده گفت: تمامی مراکزی که دچار آسیب شده بودند، در همان روز‌های جنگ بازسازی و دوباره وارد چرخه خدمت‌رسانی شدند.

وی ادامه داد: تنها یک مرکز باقی مانده بود که مربوط به بازار فجر افسریه بود و دچار تخریب شده بود که با تلاش جهادی و شبانه‌روزی همکاران، این مرکز نیز بازسازی و به چرخه خدمت اضافه شد.

بختیاری ضمن قدردانی از کارکنان سازمان تأکید کرد: همکاران ما با تلاش شبانه‌روزی و روحیه جهادی، اقدامات بسیار ارزشمندی انجام دادند که جای خداقوت و دست‌مریزاد دارد.

وی ادامه داد: در مجموع حدود ۳۳ بازار میوه و تره‌بار دچار آسیب شدند که این آسیب‌ها یا در مجاورت محل اصابت بوده یا در یک مورد به‌صورت مستقیم رخ داده است.

وی افزود: به‌جز یک بازار در منطقه افسریه تهران که دچار تخریب کامل شد، سایر بازار‌ها در مدت کمتر از ۲۴ ساعت بازسازی و به چرخه خدمت‌رسانی بازگشتند و بسیاری از شهروندان حتی متوجه میزان خسارت وارد شده نشدند.