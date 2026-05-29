پخش زنده
امروز: -
روزنامهنگار و نویسنده مراکشی گفت: حج مناسبتی سالانه است که جمعیت عظیمی از کشورهای مختلف جهان در آن گرد هم میآیند؛ این مناسبت همچون آبادی در دل کویر خواهد بود که مجموعهای از فرهنگها در آن با هم ملاقات میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیات لعلاب، روزنامهنگار و نویسنده مراکشی گفت: حج دارای ابعاد مختلف دینی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و موسمی است که در آن مسلمانان با زبانها، نژادها و مذاهب مختلف گرد هم میآیند. اسلام به ما میآموزد که حج یک میعادگاه دینی است که در آن پیوندهای برادری مسلمان با یکدیگر، فارغ از تفاوتهای زبانی یا مذهبی، تقویت میشود؛ جایی که تمام تفاوتها از میان میرود و مسلمانان در کنار هم برای عبادت و توحید خداوند سبحان ذوب میشوند. امام خمینی (قدس سره) نیز تأکید کردند که حج موسم وحدت و رستاخیز بزرگ سیاسی و اجتماعی برای امت اسلامی است.
لعلاب درباره فلسفه حج، ادامه داد: مسلمانان از مناطق مختلف گرد هم میآیند تا فریضهای را که خداوند بر همه آنها واجب کرده است، بهجا آورند. حج سفری بزرگ است که معانی بسیاری در خود دارد و کنفرانسی سالانه است که در آن مسلمانان در سرزمینی مقدس جمع میشوند.
این نویسنده مراکشی گفت: از نظر تأثیر حج بر روانِ حاجیان، وقتی آنها به کشور خود بازمیگردند، رابطهای قویتر از قبل با خداوند متعال دارند. مناسک حج روح را تغذیه کرده و آرامش را در روان حاجیان جاری میسازد؛ همچنین حج به ما ویژگیهایی همچون تواضع، احساس مسئولیت و موارد دیگری را میآموزد که حجاج در سفر خود به بیتالله الحرام فرا میگیرند.
وی تصریح کرد: قربانی در روز دهم ذیالحجه، از یک سو برای گشایش در معیشت خانوادههاست و از سوی دیگر، نشاندهنده توجه به نیازمندان و فقیرانی است که هیچ توان و قدرتی ندارند؛ و این افراد بسیار هستند، بهویژه با توجه به تعداد زیاد یتیمان شهدا و مجروحان. از این رو، باید به این افراد توجه کرد و موسم عید را به عیدی برای فقرا، یتیمانی که پدرانشان را در کودکی از دست دادهاند و زنانی که همسرانشان را بدون داشتن سرپرست و معیشت از دست دادهاند، تبدیل کرد؛ بنابراین، ما باید مفهوم قربانی کردن را با درکی عمیق و جامع بفهمیم.
روزنامهنگار مراکشی عنوان کرد: اسلام همواره ما را به خوشاخلاقی، برخورد نیکو با مردم و احترام به تمامی گروههای سنی تشویق میکند و تواضع و رحمت را به ما میآموزد. همانگونه که رسول خدا (ص) فرمودند: «کاملترین مؤمنان از نظر ایمان، نیکوخوترین آنها هستند». از فواید خوشاخلاقی این است که محاسبه اعمال در روز قیامت آسان میگردد و چنانکه امام صادق (ع) فرمودند، خداوند پیامبران خود را به مکارم اخلاق برگزیده است. پس حج میدانی است که مؤمن در آن مورد آزمایش قرار میگیرد تا ارزشهای تسامح و گذشت را اثبات کند و اخلاقی که اسلام به آن توصیه کرده، در آن متجلی شود.
حیات لعلاب در رابطه با پیامدهای اجتماعی و جهانی حج، تصریح کرد: موسم حج فرصتی برای تقویت همزیستی، پذیرش سایر فرهنگها و گشادهرویی نسبت به آداب و رسوم سایر ملتهاست. حج مناسبتی سالانه است که جمعیت عظیمی از کشورهای مختلف جهان در آن گرد هم میآیند؛ بنابراین، این مناسبت همچون آبادی در دل کویر خواهد بود که مجموعهای از فرهنگها در آن با هم ملاقات میکنند. در اینجا، حاجیان از این تلاقی بهره میبرند تا این گردهمایی، بستری برای نزدیکی و همزیستی در فضایی برادرانه باشد.