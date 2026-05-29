به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس گفت: بهسازی و روکش آسفالت راه‌های روستایی شهرستان بوانات به طول هشت کیلومتر وبا صرف بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شد.

عبدالرسول باصری افزود: از ۳۹ روستای این شهرستان سه روستای زیر ۲۰ خانوار و ۳۳ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت برخوردارند و در مجموع حدود صددرصد از جمعیت روستایی بوانات (روستا‌های بالای ۲۰ خانوار) از راه آسفالته بهره‌مند شده‌اند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.