طرح بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی بوانات به طول هشت کیلومتر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس گفت: بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان بوانات به طول هشت کیلومتر وبا صرف بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شد.
عبدالرسول باصری افزود: از ۳۹ روستای این شهرستان سه روستای زیر ۲۰ خانوار و ۳۳ روستای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالت برخوردارند و در مجموع حدود صددرصد از جمعیت روستایی بوانات (روستاهای بالای ۲۰ خانوار) از راه آسفالته بهرهمند شدهاند.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.