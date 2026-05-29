

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در گفتگو با خبرنگار صدا وسیمای استان گفت: مقابله با احتکار، گرانفروشی و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل بازار از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از ابتدای امسال افزود: در این مدت سه هزار و ۸۹۳ مورد بازرسی و نظارت از واحد‌های صنفی و بازار استان انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۱ پرونده تخلف بوده است.

استاندار خراسان جنوبی ارزش پرونده‌ها را بیش از ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این نظارت‌ها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم انجام شده است.

هاشمی افزود: دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظفند با حضور میدانی و نظارت مستمر، مانع سوءاستفاده سودجویان شده و آرامش و اطمینان را در بازار حفظ کنند.

وی گفت: کالا‌های اساسی، لوازم خانگی، کالا‌های صنعتی و زیرگروه‌های پتروشیمی از مهمترین گروه‌های کالایی مورد رصد و پایش تیم‌های نظارتی بوده‌اند تا روند تأمین و توزیع این اقلام بدون مشکل و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برخورد با پرونده‌های احتکار در استان گفت: از ابتدای امسال پنج پرونده احتکار شناسایی شده به ثبت رسیده است که از این تعداد چهار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال و یک پرونده نیز در دست اقدام و پیگیری است.

وی افزود: نظارت بر شبکه توزیع کالا و خدمات با هدف حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.