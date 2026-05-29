فهرست نهایی تیم ملی فوتبال آرژانتین برای حضور در بیستوسومین دوره مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون فوتبال آرژانتین فهرست نهایی و ۲۶ نفره مدنظر لیونل اسکالونی برای حضور تیم ملی این کشور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد که در این بین نام لیونل مسی برنده هشت توپ طلا هم دیده میشود.
لیونل مسی ۳۸ ساله که پیش از این در پنج دوره جام جهانی (۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) تیم ملی فوتبال آرژانتین را همراهی کرده است، ششمین حضورش در مهمترین رویداد فوتبال ملی جهان را تجربه خواهد کرد. او نقش بسزایی در قهرمانی آلبیسلسته در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر داشت.
لیست ۲۶ نفره تیم ملی فوتبال آرژانتین به شرج زیر است:
دروازهبانان: خوان موسو، گرونیمو رولی و امیلیانو مارتینس
مدافعان: لئاندرو بالردی، نیکلاس تاگلیافیکو، گونسالو مونتیل، لیساندرو مارتینس، کریستین رومرو، نیکلاس اوتامندی، فاکوندو مدینا و ناهوئل مولینا
هافبکها: لئاندرو پاردس، رودریگو دیپائول، والنتین بارکو، جیووانی لوسلسو، اکسکیل پالاسیوس، الکسیس مکآلیستر و انزو فرناندس
مهاجمان: خولیان آلوارس، لیونل مسی، نیکلاس گونسالس، تیاگو آلمیدا، جولیانو سیمئونه، نیکو پاس و لائوتارو مارتینس
تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه J با تیمهای الجزایر، اتریش و اردن همگروه است و ۲۷ خرداد، در اولین بازیاش در این رقابتها به مصاف الجزایر می رود.