وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس سران اقتصادی اوراسیا در آستانه قزاقستان به‌نمایندگی از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران حضور یافت.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، سیدمحمد اتابک تا ساعتی دیگر پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران را در این نشست که روسای کشور‌های شرکت‌کننده در اجلاس سران اقتصادی اوراسیا حضور دارند، قرائت می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، همراه هیئتی، به مقصد آستانه سفر کرد تا در پنجمین اجلاس سران قتصادی اوراسیا که امروز هشتم خردادماه در قزاقستان تشکیل می شود شرکت کند.

این اجلاس بین‌المللی که یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی منطقه است، در این دوره بر موضوعات پیشرو و مسائل نوین تمرکز دارد.

محورهای اصلی این نشست شامل بررسی اکوسیستم دیجیتال ایمنی محصولات، راهکارهای پلتفرمی در اقتصاد و تحلیل نقش هوش مصنوعی به عنوان محرک توسعه بازار فرامرزی و رقابت‌های جدید است.