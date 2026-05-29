استاندار اردبیل با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در حوزه معدنی استان، از برنامه‌ریزی برای تدوین اطلس جامع معادن با مشارکت متخصصان ملی و استانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی‌یگانه شامگاه پنجشنبه اظهار کرد: استان اردبیل از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه معادن برخوردار است که تاکنون آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، از این‌رو تدوین اطلس فنی و جامع برای شناسایی و مدیریت این ظرفیت‌ها باید توسط متخصصان مربوط در سطح ملی و محلی در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استانداری اردبیل برای تدوین این اطلس و پیگیری اقدامات اجرای پس از آن، هماهنگی‌های لازم را در سطوح ملی و محلی انجام خواهد داد، افزود: این نقشه راه به ما کمک می‌کند تا با شناخت دقیق از منابع معدنی، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموارتر کنیم.

استاندار اردبیل بر نظارت دقیق در واگذاری معادن تاکید و افزود: نظام مهندسی معدن ایران، مرجع قابل‌اتکا در این حوزه است و در فرآیند انتخاب سرمایه‌گذاران، احراز اهلیت فنی و توان مالی متقاضیان باید به عنوان اولویت اصلی و کلیدی مدنظر قرار گیرد تا از هدررفت منابع و فرصت‌های معدنی جلوگیری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز با تشریح اقدام‌های انجام‌شده در بخش معدن طی دو سال گذشته، از کشف افزون بر ۱۷ میلیون تن ذخیره قطعی جدید در استان خبر داد.

رامین صادقی گفت: ۱۷ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۲۸۷ تن ذخیره معدنی جدید در دو سال گذشته کشف و ثبت شده که گامی بلند در توسعه بخش معدن استان اردبیل به شمار می‌رود.

وی افزود: در همین مدت، هفت فقره گواهی کشف، ۹ فقره پروانه بهره‌برداری و ۲۵ فقره مجوز برداشت از معدن‌های استان صادر شده است که می‌تواند نقش مهمی در رونق این بخش ایفا کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل حجم سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری را ۳۸۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: اقدام‌های انجام شده از سوی دولت و بخش خصوصی در دو سال گذشته به ایجاد فرصت اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۶۴ نفر منجر شده است.