به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد با اشاره به ماندگاری هوای گرم در استان، گفت: دریا صبح آرام و بعدازظهر به ویژه در محدوده تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود و شرايط براي تردد شناورهاي سبك با احتیاط و سایر شناور‌ها مساعد پیش بینی می‌شود.

او افزود: از فردا شنبه ۹ خرداد تا سه شنبه ۱۲ خرداد بعدازظهر و شب بر شدت سرعت باد در دریا افزوده خواهد شد.

كارشناس اداره كل هواشناسي هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز ماندگاری هوای گرم همراه با نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما بویژه نواحی دور از ساحل و ارتفاعات استان، پيش بيني و توصیه می‌شود از تردد‌های غیر ضرور در روز و قرارگیری در معرض آفتاب بویژه در ظهر خودداری شود.