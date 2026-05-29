اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان امروز در واشنگتن با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و روندهای بینالمللی گفتوگو خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس اعلام وزارت خارجه پاکستان، در این دیدار دو طرف ضمن بررسی همکاریهای دوجانبه، درباره راههای تقویت همکاری در بخشهای اولویت دار و تلاشها برای حفظ صلح و ثبات منطقهای از مسیر گفتوگو و دیپلماسی تبادل نظر خواهند کرد.
این سفر در شرایطی انجام میشود که روند میانجیگری اسلامآباد میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا وارد مرحلهای حساس شده و طی روزهای اخیر گمانه زنیهای گستردهای درباره ارائه پیش نویس اولیه توافق برای توقف جنگ و کاهش تنشها از سوی پاکستان مطرح شده است.
کارشناسان سیاسی و ناظران منطقهای، دیدار امروز اسحاق دار و مارکو روبیو را در چارچوب همین تحرکات دیپلماتیک ارزیابی میکنند و معتقدند اسلامآباد تلاش دارد با استفاده از روابط نزدیک خود با تهران، واشنگتن، پکن و کشورهای عربی، نقش فعال تری در شکل دهی به روند آتش بس و بازگشت طرفها به میز مذاکره ایفا کند.