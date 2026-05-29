وزرای خارجه پاکستان و چین طی دیداری در نیویورک بر گسترش همکاری‌های همه‌جانبه، تقویت چندجانبه گرایی و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در نیویورک با «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین دیدار و پیرامون موضوعات مورد علاقه بویژه صلح و ثبات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس این گزارش طرفین توافق کردند همکاری نزدیک خود را برای ترویج همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل و نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین ادامه دهند.

وزیر امور خارجه چین با تاکید بر اهمیت راهبردی روابط پکن و اسلام‌آباد، خواستار تقویت ارتباطات راهبردی، تداوم دوستی سنتی و تعمیق همکاری‌های همه‌جانبه میان دو کشور شد.

وی همچنین بر تعهد چین برای تسریع در ساخت «جامعه‌ای با آینده مشترک» میان پاکستان و چین در عصر جدید تاکید کرد.

دو طرف بار دیگر بر تعمیق شراکت راهبردی پاکستان و چین و تقویت پیوند‌های دوستی میان نسل‌های آینده تاکید کردند.

اسحاق دار در این دیدار با اشاره به سفر اخیر «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان به هانگژو و پکن، اعلام کرد: در این سفر درباره همکاری‌های اقتصادی، کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) و گسترش روابط دوجانبه گفت‌و‌گو‌های مهم منطقه‌ای انجام شده است.

وی همچنین از حمایت مستمر چین از حاکمیت، تمامیت ارضی و مسیر توسعه مستقل پاکستان قدردانی کرد و گفت: پکن در روند تثبیت اقتصادی پاکستان و حمایت از این کشور در نهاد‌های مالی بین‌المللی نقش مهمی ایفا کرده است.

معاون نخست وزیر پاکستان بار دیگر بر پایبندی اسلام‌آباد به اصل «چین واحد» تاکید کرد و گفت: پاکستان همچنان از مواضع چین در موضوعات مرتبط با منافع اصلی این کشوراز جمله تایوان حمایت خواهد کرد.

این دیدار در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تقویت نظام بین‌المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل» برگزار شد.