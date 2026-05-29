



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مرحوم شاهی متولد یکم فروردین ۱۳۲۷ بود و از ۱۴ سالگی فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی خود را آغاز کرد.

او از نوجوانی به عنوان شبیه‌خوان امام حسین علیه‌السلام در مجالس تعزیه سنتی شهر سوق حضور داشت و طی دهه‌ها فعالیت، نقش مهمی در حفظ و ترویج آیین‌های مذهبی و سنتی این منطقه ایفا کرد.

این پیشکسوت تعزیه و مداحی علاوه بر سال‌ها خدمت در عرصه تعلیم و تربیت به عنوان معلم، در مجالس مذهبی نیز به عنوان مداح اهل بیت(ع) شناخته می‌شد و حضور مستمر او در مراسم‌های عزاداری و تعزیه، یاد و نامش را در میان مردم منطقه ماندگار کرده است.

در این مراسم ضمن شبیه خوانی توسط اساتید برجسته تعزیه و تعزیه خوانها در این مراسم مداحی و از خصوصیات بارز این سید بزرگوار نام برده شد.