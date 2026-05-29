مراسم چهلم پیرغلام حسینی و پیشکسوت تعزیه در سوق
مراسم چهلمین روز درگذشت میر حمدالله شاهی سوق از فعالان حوزه تعزیه و پیر غلام حسینی در سوق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مرحوم شاهی متولد یکم فروردین ۱۳۲۷ بود و از ۱۴ سالگی فعالیتهای مذهبی و فرهنگی خود را آغاز کرد. او از نوجوانی به عنوان شبیهخوان امام حسین علیهالسلام در مجالس تعزیه سنتی شهر سوق حضور داشت و طی دههها فعالیت، نقش مهمی در حفظ و ترویج آیینهای مذهبی و سنتی این منطقه ایفا کرد.
این پیشکسوت تعزیه و مداحی علاوه بر سالها خدمت در عرصه تعلیم و تربیت به عنوان معلم، در مجالس مذهبی نیز به عنوان مداح اهل بیت(ع) شناخته میشد و حضور مستمر او در مراسمهای عزاداری و تعزیه، یاد و نامش را در میان مردم منطقه ماندگار کرده است.
در این مراسم ضمن شبیه خوانی توسط اساتید برجسته تعزیه و تعزیه خوانها در این مراسم مداحی و از خصوصیات بارز این سید بزرگوار نام برده شد.
سید حمدالله شاهی سوق مداح اهل بیت علیهم السلام پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ هجری شمسی در بیمارستان امام خمینی دهدشت دارفانی را وداع گفت.