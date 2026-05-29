پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به توان بالای داخلی در صنعت برق گفت: بیش از ۹۵ درصد ظرفیت این صنعت از داخل کشور تأمین میشود، اما برخی محدودیتهای اجرایی مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حمیدرضا صالحی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در گرو تقویت بخش صنعت است، گفت: صنعت به زیرساخت انرژی و برق پایدار نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در بخش برق طی دو دهه گذشته با چالشهای جدی مواجه بوده است، ادامه داد: امروز بیش از ۹۵ درصد ظرفیت صنعت برق از داخل کشور تامین میشود و این یک دستاورد بسیار بزرگ برای ایجاد ثروت و توسعه تولید ملی است، اما متاسفانه این ظرفیت در برخی ساختارهای اجرایی دچار محدودیت و انسداد شده است.
صالحی با بیان اینکه نگاه دولتها به موضوع مالکیت و تصدیگری، مانع توسعه صنعت برق شده است، افزود: این نگرش در صنعت انرژیهای تجدیدپذیر نیز در حال تکرار است.
وی گفت: در اکثر کشورها، برق صنعتی از برق خانگی ارزانتر است، زیرا برق صنعتی به تولید ثروت و ارزش افزوده منجر میشود، در حالی که برق خانگی مصرفی است؛ بنابراین دولتها با سیاستهای حمایتی، برق صنعتی را ارزانتر از برق خانگی در نظر میگیرند. پیشنهاد ما هم این است که با ایجاد سازکار مشخص، مدیریت بخشی از ظرفیت نیروگاهی به صنعت برق واگذار شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در این مدل، در ازای هر کیلوواتساعت برق عبوری از شبکه و تحویل به صنعت، مبلغی مشخص به دولت پرداخت خواهد شد. در عین حال، این امکان وجود دارد که قیمت تمامشده برق برای صنعت نیز کاهش یابد.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش درخواست کرد: دولت در این بخش از تصدیگری مستقیم خارج شود و به سمت سیاستگذاری حرکت کند.